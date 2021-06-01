Какой будет погода в июне, рассказали синоптики

Синоптики «Казгидромета» представили консультативный прогноз погоды на июнь для Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что в июне на большей части Казахстана с преобладающим влиянием высокого давления и выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышенный фон температуры воздуха. Таким образом на большей части республики среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус, лишь в западной части страны — около климатической нормы.

«В начале месяца на большей части республики под влиянием циклонической деятельности прогнозируются сильные ливневые дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром до 15-25 метров в секунду, в южных регионах страны с пыльными бурями. На температурный фон будет оказывать влияние глубокая высотная ложбина северного циклона, которая будет ориентирована вначале на западные регионы Казахстана, а затем смещаясь в восточном направлении, принесет похолодание и в остальные регионы республики. В связи с этим прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха на севере, в центре и на востоке страны, где в ночные часы столбики термометров опустятся до +2…+10 градусов, днем до +12…+17. С выносом теплых воздушных масс вслед за похолоданием прогнозируется потепление: в дневные часы воздух прогреется до +25…+34», — говорят в Казгидромет.

Также известно, что в первой декаде месяца на западе республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +10…+17 градусов до +15…+21, днем от +20…+25 до +25…+32 градусов. В южных регионах страны основной фон температуры воздуха в ночное время составит +15…+25, в дневные часы +30…+40, в предгорных и горных районах ночью +10…+15, днем +25…+30.

«В течение месяца при волнах тепла в северных, центральных и восточных регионах Казахстана дневная температура воздуха будет повышаться до +30…+38, в отдельных районах до +42 градуса; на юго-западе, юге и юго-востоке страны до +35..+43 градуса, в отдельных районах до +45», — сообщили синоптики.

Однако, как отмечают в «Казгидромет», под влиянием холодных воздушных масс с районов северной Атлантики не исключены возвраты холодов.

«В июне прогнозируются преимущественно кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, пыльные бури, есть вероятность выпадения града. Количество осадков предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы — в юго-западной и в центральной части республики — при норме 25-49 миллиметров на большей части страны, 4-24 миллиметров в юго-западной половине страны, 53-99 в предгорных и горных районах юго-востока и востока Казахстана», — добавили в ведомстве.

Синоптики отметили, что прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

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