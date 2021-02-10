USD 417.84
EUR 506.3
RUB 5.66
  1. Home
  2. Новости
  3. Какой будет погода в Костанае 11 февраля

Какой будет погода в Костанае 11 февраля

Vinkmag ad

В Костанае 11 февраля ожидается переменная облачность.

Атмосферное давление 750 миллиметр ртутного столба.

Ожидается температура ночью -17 градуса, днём -18

Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Когда казахстанцам разрешат снять маски