Какой будет погода в Костанае 11 февраля

В Костанае 11 февраля ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление 750 миллиметр ртутного столба.
Ожидается температура ночью -17 градуса, днём -18
Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области