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Какой будет погода в Костанае 12 мая

В Костанае 12 мая днём будет солнечная погода. 

Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

В Костанае ночью ожидается температура +12, днём +24 градуса.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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