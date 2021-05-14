Какой будет погода в Костанае 15 мая

Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман, сообщили в РГП «Казгидромет».

В Костанае ночью ожидается температура +16, днем до +30 градусов.

Возможен дождь.

Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Ветер юго-западный 2 метра в секунду.

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