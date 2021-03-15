USD 418.82
EUR 499.44
RUB 5.73
  1. Home
  2. Новости
  3. Какой будет погода в Костанае 16 марта

Какой будет погода в Костанае 16 марта

Vinkmag ad

В Костанае 16 марта ожидается переменная облачность. 

Температура ночью -16, днем -6 градусов.

Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

ДТП на автодроме. Суд оправдал девушку, въехавшую на экзамене в машину автошколы
Следующая новость

До какого числа нужно заплатить налог на транспорт, сообщили в ДГД Костанайской области