Какой будет погода в Костанае 17 марта

17 марта в Костанайской области ночью и утром местами снег, метель,туман, слабый гололед. Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, местами 18 м/с.

Ночью -3…-8, местами -11, днем 0…+5 градусов.

В Костанае ночью ожидается снег. Ветер западный и юго-западный 9-14 м/с, порывы ветра до 18 м/с. Ночью -6…-8, днем 0…+2 градуса.

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