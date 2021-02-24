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Какой будет погода в Костанае 25 февраля

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О погоде 25 февраля сообщили синоптики.

Ветер северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ожидается температура ночью -18 градусов, днем -23. Погода будет солнечной.

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