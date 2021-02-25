USD 415.57
EUR 505.37
RUB 5.65
  1. Home
  2. Новости
  3. Какой будет погода в Костанае 26 февраля

Какой будет погода в Костанае 26 февраля

Vinkmag ad

26 февраля в Костанае ожидается солнечная и морозная погода. 

Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер южный со скоростью 3-6 метров в секунду.

Ночью будет -33, днём -23 градуса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Штраф в 1 млн 200 тысяч тенге должна заплатить предприниматель из Лисаковска по предписанию мониторинговой группы