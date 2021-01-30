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Какой будет погода в Костанае 31 января

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В Костанае 31 января ожидается переменная облачность. 

Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Ожидается температура ночью -10 градусов, днём минус 10.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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