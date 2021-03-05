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Какой будет погода в Костанае 6 марта

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Ожидается переменная облачность. 

Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

Температура ожидается ночью +1, днём -6 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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