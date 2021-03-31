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Какой будет погода в Костанае и области 1 апреля

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В Костанайской области  местами ожидается туман. 

В Костанае ночью ожидается -3 градусов, днем +1/

Атмосферное давление 755 миллиметра ртутного столба.

Ветер юго-западный со скоростью 7 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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