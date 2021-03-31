Какой будет погода в Костанае и области 1 апреля

В Костанайской области местами ожидается туман.
В Костанае ночью ожидается -3 градусов, днем +1/
Атмосферное давление 755 миллиметра ртутного столба.
Ветер юго-западный со скоростью 7 метров в секунду.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области