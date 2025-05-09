На западе, севере, востоке области 10 мая ожидается дождь, гроза, днем севере, востоке области град.

Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 17-22, на юге области 27 тепла.

В Костанае будет облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла.

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.