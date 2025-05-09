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Какой будет погода в Костанае и области 10 мая

— Сегодня, 21:07
Изображение для новости: Какой будет погода в Костанае и области 10 мая

pixabay.com

На западе, севере, востоке области 10 мая ожидается дождь, гроза, днем севере, востоке области град.

Ночью и утром на севере, востоке области туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 17-22, на юге области 27 тепла.

В Костанае будет облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 тепла.


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