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Какой будет погода в Костанае и области 12 января

Погода в Костанайской области ожидается без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 18-23, на юге области 27-32 мороза, днем 10-15, на юге области 20
мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 21-23, днем 10-12 мороза

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