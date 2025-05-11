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Какой будет погода в Костанае и области 12 мая

— Сегодня, 20:17
Изображение для новости: Какой будет погода в Костанае и области 12 мая

Фото alau.kz/Н.Луговской

12 мая ночью ожидается дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза, град.

Ночью и утром на западе области туман. Ветер восточный 9-14, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 20-25, на юге области 30, на севере
области 16 тепла.

В Костанае будет облачно, дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 16-18 тепла.



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