12 мая ночью ожидается дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза, град.

Ночью и утром на западе области туман. Ветер восточный 9-14, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13, на юге области 16, днем 20-25, на юге области 30, на севере

области 16 тепла.

В Костанае будет облачно, дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 16-18 тепла.

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