Днем 12 марта на севере, западе, востоке Костанайской области осадки — снег, дождь, низовая метель, гололед.

На севере, западе, юге области туман. Ветер южный 9-14, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ожидается ночью 7-12, на севере области 16, днем 0-5 мороза.

В Костанае облачно, без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 0-2 мороз

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