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Какой будет погода в Костанае и области 12 сентября

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12 сентября в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на юге области +13. Днем +18…+23, на юге области +26 градусов.

В Костанае ожидается дождь. Ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23.

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COVID-2019 в Казахстане

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100409 - выздоровевших

1634 - летальных случаев

3442 - в Костанайской области

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