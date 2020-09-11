Какой будет погода в Костанае и области 12 сентября

12 сентября в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на юге области +13. Днем +18…+23, на юге области +26 градусов.
В Костанае ожидается дождь. Ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23.
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COVID-2019 в Казахстане
106661 - зарегистрированно
100409 - выздоровевших
1634 - летальных случаев
3442 - в Костанайской области