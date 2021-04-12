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Какой будет погода в Костанае и области 13 апреля

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В Костанайской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +6 градусов, днём +17 градусов.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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