Какой будет погода в Костанае и области 13 января

alau.kz
Ночью на юге Костанайской области ожидается снег. На востоке области туман.
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Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
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Температура воздуха ночью 17-22, на северо-востоке области 25, на юге области 13 мороза, днем 15-20, на юге области 11 мороза.
В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 16-18 мороза
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области