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Какой будет погода в Костанае и области 13 января

alau.kz

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Ночью на юге Костанайской области ожидается снег. На востоке области туман.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

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Температура воздуха ночью 17-22, на северо-востоке области 25, на юге области 13 мороза, днем 15-20, на юге области 11 мороза.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 16-18 мороза

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107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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