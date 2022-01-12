Какой будет погода в Костанае и области 13 января

Ночью на юге Костанайской области ожидается снег. На востоке области туман.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22, на северо-востоке области 25, на юге области 13 мороза, днем 15-20, на юге области 11 мороза.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 16-18 мороза

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