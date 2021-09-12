USD 426.52
EUR 504.79
RUB 5.86
  1. Home
  2. Новости
  3. Какой будет погода в Костанае и области 13 сентября

Какой будет погода в Костанае и области 13 сентября

Vinkmag ad

В нескольких областях страны синоптики предупреждают о заморозках.

На юго-востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса. Днем на севере, северо-западе области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области — туман.

Ветер на северо-западе области достигнет 15-20 метров в секунду.

В Костанае ожидается температура ночью +8, днём +19 градусов.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Назван риск смертности от COVID-19 для непривитых
Следующая новость

Ранения тяжёлые. О состоянии пострадавших в стрельбе в Лисаковске рассказали врачи