Какой будет погода в Костанае и области 13 сентября

В нескольких областях страны синоптики предупреждают о заморозках.

На юго-востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса. Днем на севере, северо-западе области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области — туман.

Ветер на северо-западе области достигнет 15-20 метров в секунду.

В Костанае ожидается температура ночью +8, днём +19 градусов.

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