Какой будет погода в Костанае и области 13 сентября

В нескольких областях страны синоптики предупреждают о заморозках.
На юго-востоке Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса. Днем на севере, северо-западе области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области — туман.
Ветер на северо-западе области достигнет 15-20 метров в секунду.
В Костанае ожидается температура ночью +8, днём +19 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области