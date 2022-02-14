Какой будет погода в Костанае и области 15 февраля

Ночью на востоке области снег, днем на юге области небольшой снег. На севере области туман.
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Ветер западный, юго-западный 9-14, на юге области 15-20 м/с.
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Температура воздуха ночью 13- 18, на северо-западе области 22, на юге области 9 мороза, днем 5-10, на севере области 13 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 8-10 мороза
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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