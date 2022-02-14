Какой будет погода в Костанае и области 15 февраля

Ночью на востоке области снег, днем на юге области небольшой снег. На севере области туман.

Ветер западный, юго-западный 9-14, на юге области 15-20 м/с.

Читайте также: Антициклон снизит температуру до -28. Прогноз погоды на три дня

Температура воздуха ночью 13- 18, на северо-западе области 22, на юге области 9 мороза, днем 5-10, на севере области 13 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 8-10 мороза

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.