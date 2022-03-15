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Какой будет погода в Костанае и области 15 марта, рассказали синоптики

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На юге области небольшой снег, низовая метель.

На востоке, юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный 7-12, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 17- 22, на северо-востоке области 25, на юго-западе области 13 мороза, днем 10-15, на юге области 7 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 19-21, днем 10-12 мороза.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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