Какой будет погода в Костанае и области 15 марта, рассказали синоптики

На юге области небольшой снег, низовая метель.

На востоке, юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный 7-12, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 17- 22, на северо-востоке области 25, на юго-западе области 13 мороза, днем 10-15, на юге области 7 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 19-21, днем 10-12 мороза.

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