Ночью 20 марта на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки — снег, дождь, гололед, днем на севере, востоке области дождь.

На севере, западе, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный 9-14, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на юге области 7 тепла, днем 3-8, на юге области 12 тепла.

В Костанае переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 5-7 тепла.

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