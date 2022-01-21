Какой будет погода в Костанае и области 22 января

alau.kz
Погода в Костанайской области ожидается без осадков. На севере и востоке области туман.
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Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на севере области 28, днем 15-20, на юге области 12 мороза.
В Костанае переменная облачность, без осадков.
Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 15-17 мороза.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области