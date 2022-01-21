Какой будет погода в Костанае и области 22 января

Погода в Костанайской области ожидается без осадков. На севере и востоке области туман.

Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на севере области 28, днем 15-20, на юге области 12 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков.

Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 15-17 мороза.

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