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Какой будет погода в Костанае и области 22 января

alau.kz

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Погода  в Костанайской области ожидается без осадков. На севере и востоке области туман.

Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20-25, на севере области 28, днем 15-20, на юге области 12 мороза.
В Костанае переменная облачность, без осадков.

Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 15-17 мороза.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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