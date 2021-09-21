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Какой будет погода в Костанае и области 22 сентября, рассказали синоптики

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На севере республики ожидается усиление ветра и туман, сообщили в РГП «Казгидромет».

В Костанайской области 22 сентября ожидаются заморозки -4 градуса.

Ночью в Костанае ожидается температура +2, днем +15.

 

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COVID-2019 в Казахстане

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