Какой будет погода в Костанае и области 22 сентября, рассказали синоптики

На севере республики ожидается усиление ветра и туман, сообщили в РГП «Казгидромет».
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В Костанайской области 22 сентября ожидаются заморозки -4 градуса.
Ночью в Костанае ожидается температура +2, днем +15.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области