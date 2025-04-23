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Какой будет погода в Костанае и области 23 апреля

— Сегодня, 08:00
Изображение для новости: Какой будет погода в Костанае и области 23 апреля

Фото Н.атальи Луговской/alau.kz

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области небольшой дождь, гроза. 

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем на севере, востоке области 15 м/с.

Температура воздуха днем 21-26, на севере области 17 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха днем 21-23 тепла.



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