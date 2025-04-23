Днем на западе, севере, востоке Костанайской области небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем на севере, востоке области 15 м/с.

Температура воздуха днем 21-26, на севере области 17 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха днем 21-23 тепла.

Как сообщили в ответ на наш запрос в департаменте полиции региона, в дежурную часть полиции...

На благоустройство озера "Тарелочка" в районе Аэропорта снова будет объявлен конкурс. В 2023 году подрядчик...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.