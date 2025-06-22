Казахстанским пенсионерам, которые более трех месяцев не тратили пенсию с карты, перестают ее выплачивать. Это...
В Костанайской области 23 июня ожидается дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23, на юге области 27 тепла.
В Костанае будет облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 11-13, днем 20-22 тепла.
С 2025 года в Казахстане начал действовать новый подход к контролю мобильных переводов между физлицами....
Информацию с предупреждением распространила пресс-служба ГКП "Костанай-Су". 23 июня в связи с заменой запорной арматуры D-150...
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