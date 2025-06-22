В Костанайской области 23 июня ожидается дождь, гроза, на севере, востоке, юге области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23, на юге области 27 тепла.

В Костанае будет облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 20-22 тепла.

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