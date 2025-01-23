24 января в Костанайской области ожидается погода без осадков. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 9-14, днем на севере области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 20-25, на юге, востоке области 28-33 мороза, днем 12-17,

на юге, востоке области 20 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 21-23, днем 14-16 мороза.

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