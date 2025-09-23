Температура воздуха ночью 9-14, днем 23-28 тепла.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.

