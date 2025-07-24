25 июля ночью на севере, юге, востоке Костанайской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, на юге, востоке области шквал. Ветер северо-западный 9-14, на юге, востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 23, днем 22-27, на юге области 30 тепла.

В Костанае переменная облачность, утром и днем дождь, гроза.

Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла.

Прогноз засухи на август 2025 года выпустил Казгидромет. На юге страны в конце лета также...

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