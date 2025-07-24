Сообщение распространила пресс-служба Костанай-Су. Костанайцев предупредили об отключении холодной воды 25 июля. "В связи с...
25 июля ночью на севере, юге, востоке Костанайской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, на юге, востоке области шквал. Ветер северо-западный 9-14, на юге, востоке области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 23, днем 22-27, на юге области 30 тепла.
В Костанае переменная облачность, утром и днем дождь, гроза.
Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 тепла.
Прогноз засухи на август 2025 года выпустил Казгидромет. На юге страны в конце лета также...
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