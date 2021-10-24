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Какой будет погода в Костанае и области 25 октября

ФОТО ALAU.KZ

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На севере Костанайской области ожидается туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере области 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +8, днём +11 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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