Какой будет погода в Костанае и области 25 октября

На севере Костанайской области ожидается туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере области 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +8, днём +11 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.