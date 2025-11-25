Перцовый баллончик, крики и мат: Суд наказал жительницу Костанайской области
Лисаковский городской суд привлёк к административной ответственности жительницу города по статье "Мелкое хулиганство". Поводом стало...
Утром и днём на западе, севере и востоке области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег) и гололёд. В
тех же районах сохранится туман.
Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью — от −3 до +2 °C, днём — от +1 до +6 °C, на юге области — до +9 °C.
Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7–12 м/с. Температура: ночью 0…−2 °C, днём +3…+5 °C.
Рекомендации:
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.