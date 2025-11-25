USD 519.98 EUR 600.06 RUB 6.6

Какой будет погода в Костанае и области 26 ноября

— Сегодня, 16:52
Изображение для новости: Какой будет погода в Костанае и области 26 ноября

pixabay.com

Утром и днём на западе, севере и востоке области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег) и гололёд. В

тех же районах сохранится туман.

Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью — от −3 до +2 °C, днём — от +1 до +6 °C, на юге области — до +9 °C.

Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7–12 м/с. Температура: ночью 0…−2 °C, днём +3…+5 °C.

Рекомендации:

  • Водителям — учитывать гололёд и туман, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров.
  • Пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах и быть заметнее в сумерках.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.