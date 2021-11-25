Какой будет погода в Костанае и области 26 ноября

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Синоптики распространили штормовое предупреждение.
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На юге, востоке Костанайской области туман, гололед.
В Костанае ночью ожидается температура -12, днём -4 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области