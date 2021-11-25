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Какой будет погода в Костанае и области 26 ноября

drivenn.ru

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Синоптики распространили штормовое предупреждение. 

На юге, востоке Костанайской области туман, гололед.

В Костанае ночью ожидается температура -12, днём -4 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

 

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