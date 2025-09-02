 Ya Metrika Fast
Какой будет погода в Костанае и области 3 сентября

— Сегодня, 16:56
Изображение для новости: Какой будет погода в Костанае и области 3 сентября

pixabay.com

На западе, севере Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

Ветер юго-восточный, южный 9-14, на западе, севере области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 21-23 тепла.



