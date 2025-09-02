В Казахстане стартует осенний призыв. Будут ли задержания?
Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев 2 сентября 2025...
Ветер юго-восточный, южный 9-14, на западе, севере области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 20-25, на юге области 28 тепла.
В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 10-12, днем 21-23 тепла.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.