Ветер юго-восточный, южный 9-14, на западе, севере области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 21-23 тепла.

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.