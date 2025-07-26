Как сообщил Казгидромет, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на северо-западе, севере, в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града… По республике ожидается усиление ветра, на юге, в центре – пыльная буря. На севере Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
В Костанайской области прогнозируют дождь, гроза, утром и днем на западе, юге, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17, днем 18-23, на юге области 26 тепла.
В Костанае облачно, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура
воздуха ночью 12-14, днем 18-20 тепла.
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