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Какой будет погода в Костанае и области 4 февраля

alau.kz

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В Костанайской области ожидается погода без осадков. На севере области низовая метель.

На юге области туман. Ветер южный 9-14, на севере области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 16, днем 2-7, на юге области 10 мороза.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 4-6 мороза.

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