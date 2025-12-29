USD 504.6 EUR 594.27 RUB 6.48

Какой будет погода в Костанае и области от 29.12.2025 17:03

— Сегодня, 17:03
Изображение для новости: Какой будет погода в Костанае и области <span class="hidden-btn"> от 29.12.2025 17:03</span>

В Костанайской области 30 декабря прогнозируются сложные погодные условия. По данным синоптиков, в регионе ожидаются снег, метель и гололёд, а на западе и севере области — сильный снегопад.

Погодная обстановка по области

На западе, севере и юге Костанайской области прогнозируется туман, который может значительно ухудшить видимость на дорогах.
Ветер юго-западный — 9–14 м/с, при этом на севере, востоке и юге области порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов мороза, на севере области — до 18 градусов мороза, на юге — около 5 градусов мороза.
Днём ожидается 5–10 градусов мороза , на юге области — до 2 градусов мороза.

Погода в Костанае

В Костанае ожидается облачная погода, снег, метель, гололёд и туман.
Ветер юго-западный — 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью — 10–12 градусов мороза, днём — 8–10 градусов мороза.

Жителям региона и водителям рекомендуется соблюдать осторожность, учитывать ухудшение погодных условий и по возможности воздержаться от дальних поездок.



