В Костанайской области 30 декабря прогнозируются сложные погодные условия. По данным синоптиков, в регионе ожидаются снег, метель и гололёд, а на западе и севере области — сильный снегопад.

Погодная обстановка по области

На западе, севере и юге Костанайской области прогнозируется туман, который может значительно ухудшить видимость на дорогах.

Ветер юго-западный — 9–14 м/с, при этом на севере, востоке и юге области порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов мороза, на севере области — до 18 градусов мороза, на юге — около 5 градусов мороза.

Днём ожидается 5–10 градусов мороза , на юге области — до 2 градусов мороза.

Погода в Костанае

В Костанае ожидается облачная погода, снег, метель, гололёд и туман.

Ветер юго-западный — 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью — 10–12 градусов мороза, днём — 8–10 градусов мороза.

Жителям региона и водителям рекомендуется соблюдать осторожность, учитывать ухудшение погодных условий и по возможности воздержаться от дальних поездок.