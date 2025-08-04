5 августа утром и днем на западе Костанайской области дождь, гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15, на востоке области 7, днем 23-28, на юге области 31 тепла

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.

По информации посольства Казахстана в России, с 29 декабря 2021 года казахстанцы, пребывающие на территории...

По данным Миннацэкономики, годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 11,8%, при этом рост цен...

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