Какой будет погода в Костанае и области 6 января

Фото из открытых источников
На западе, севере, востоке области ожидается снег, на юге области осадки (снег, дождь).
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На востоке области низовая метель. На юге области гололед, туман. Ветер западный, юго-западный 9-14, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха на юге днем 6-11, на севере области 15, на юге области 1 мороза.
В Костанае будет облачно, временами снег. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха днем 9-11 мороза.