USD 465.93
EUR 494.91
RUB 6.53
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какой будет погода в Костанае и области 6 января

Какой будет погода в Костанае и области 6 января

Фото из открытых источников

На западе, севере, востоке области ожидается снег, на юге области осадки (снег, дождь).

На востоке области низовая метель. На юге области гололед, туман. Ветер западный, юго-западный 9-14, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха на юге днем 6-11, на севере области 15, на юге области 1 мороза.

В Костанае будет облачно, временами снег. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем 9-11 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Декретные выплаты в 2023 году. Что изменится?
Следующая новость

Казахстанца, подозреваемого в убийстве четырёхлетнего сына, арестовали