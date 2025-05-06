Ночью и утром на западе, востоке Костанайской области ожидается дождь, на севере области небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.

Более 120 тыс. казахстанцев не обратились за пенсионными накоплениями в ЕНПФ, передает LS. По данным фонда,...

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