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Какой будет погода в Костанае и области 7 мая

— Сегодня, 15:08
Изображение для новости: Какой будет погода в Костанае и области 7 мая

pixabay.com

Ночью и утром на западе, востоке Костанайской области ожидается дождь, на севере области небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается  переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.


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