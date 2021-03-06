USD 419.66
EUR 500.44
RUB 5.62
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какой будет погода в Костанае и области 7 марта

Какой будет погода в Костанае и области 7 марта

Vinkmag ad

В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с.

Днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с, местами метель, туман, гололед.

В Костанае ночью будет -14, днем -4 градуса.

Ожидается снег. Ветер восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

«Тобол» обыграл «Астану» и стал победителем Суперкубка Казахстана