Какой будет погода в Костанае и области 7 марта

В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с.
Днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с, местами метель, туман, гололед.
В Костанае ночью будет -14, днем -4 градуса.
Ожидается снег. Ветер восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области