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Какой будет погода в Костанае и области 7 сентября

alau.kz

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Синоптики Казгидромета прогнозируют на западе и северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, туман.

«На юге Костанайской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сообщили в ведомстве.

В Костанае ожидается температура ночью +11, днём +13 градусов.

Утром и днём возможен дождь.

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