Показатель инвестдоходности пенсионных активов в ЕНПФ всё больше уходит в минус, передает informburo.kz За три...
8 апреля на западе, юге, востоке Костанайской области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман.
Ветер северный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8, на юге области 11, днем 13-18, на юге
области 21 тепла.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 тепла
Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства акимата Костаная, отключать население от теплоснабжения в Костанае в...
Сегодня на совещании в городском акимате обсудили поручения, которые были даны главой областного центра на...
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