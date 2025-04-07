8 апреля на западе, юге, востоке Костанайской области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ветер северный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8, на юге области 11, днем 13-18, на юге

области 21 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 тепла

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