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Какой будет погода в Костанае и области 8 марта

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В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью гололед.

Ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью -9, днём -11 градусов.

Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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