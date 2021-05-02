Какой будет погода в Костанае и области в понедельник, рассказали синоптики

В Костанайской области местами ожидается гроза.
Днем — усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанае ночью 3 мая ожидается температура +9 градусов, днём +18.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области