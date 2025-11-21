Костанайская область: днём осадки на западе и севере, в Костанае — до +2 °C.

Днём на западе и севере области ожидаются осадки (дождь, снег) и гололёд. На западе, севере и востоке местами туман. Ветер юго-западный 9–14 м/с, утром и днём на западе и севере порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха: ночью −9…−4 °C (на юге около 0 °C), днём 0…+5 °C, на юге до +8 °C.

Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный: ночью 5–10 м/с, днём 9–14 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура: ночью −6…−4 °C, днём 0…+2 °C.