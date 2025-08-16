На севере, востоке, юге Костанайской области 17 августа ожидается дождь, гроза, днем град.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области туман. Ветер северо-западный, западный ночью 7-12, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 20-22 тепла.

