Погода в предпраздничные дни в Костанайской области будет формироваться под влиянием обширного западного циклона, который охватил большую часть Евразийского континента. Об этом сообщили синоптики Казгидромет. В регионе ожидается неустойчивая погода с осадками и неблагоприятными метеоявлениями.
Жителей области предупреждают о туманах, порывистом ветре, гололёде и снегопадах, местами — с метелями.
31 декабря: похолодание, осадки на севере и западе
В последний день года ожидается небольшое понижение температуры.
Ночью столбики термометров опустятся до –20…–25 градусов, днём — до –10…–15.
Осадки прогнозируются преимущественно в западной и северной частях региона. При этом новогодняя ночь для жителей Костаная пройдёт в относительно комфортных зимних условиях.
Новогодняя ночь и 1 января
В Костанае в ночь на 1 января осадки не ожидаются.
Днём 1 января временами возможен снег и метель, усилится ветер, а температура начнёт повышаться:
- ночью: –14…–16 градусов;
- днём: –5…–7 градусов.
Магнитные бури и северное сияние: Землю ждёт космическая новогодняя ночь
Зарплаты растут на бумаге: инфляция съедает доходы казахстанцев
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.