Погода в предпраздничные дни в Костанайской области будет формироваться под влиянием обширного западного циклона, который охватил большую часть Евразийского континента. Об этом сообщили синоптики Казгидромет. В регионе ожидается неустойчивая погода с осадками и неблагоприятными метеоявлениями.

Жителей области предупреждают о туманах, порывистом ветре, гололёде и снегопадах, местами — с метелями.

31 декабря: похолодание, осадки на севере и западе

В последний день года ожидается небольшое понижение температуры.

Ночью столбики термометров опустятся до –20…–25 градусов, днём — до –10…–15.

Осадки прогнозируются преимущественно в западной и северной частях региона. При этом новогодняя ночь для жителей Костаная пройдёт в относительно комфортных зимних условиях.

Новогодняя ночь и 1 января

В Костанае в ночь на 1 января осадки не ожидаются.

Днём 1 января временами возможен снег и метель, усилится ветер, а температура начнёт повышаться:

ночью: –14…–16 градусов;

днём: –5…–7 градусов.

