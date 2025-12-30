USD 504.76 EUR 593.8 RUB 6.5

Какой будет погода в Костанае в праздничные дни, сообщили синоптики

— Сегодня, 09:52
Изображение для новости: Какой будет погода в Костанае в праздничные дни, сообщили синоптики

pixabay.com

Погода в предпраздничные дни в Костанайской области будет формироваться под влиянием обширного западного циклона, который охватил большую часть Евразийского континента. Об этом сообщили синоптики Казгидромет. В регионе ожидается неустойчивая погода с осадками и неблагоприятными метеоявлениями.

Жителей области предупреждают о туманах, порывистом ветре, гололёде и снегопадах, местами — с метелями.

31 декабря: похолодание, осадки на севере и западе

В последний день года ожидается небольшое понижение температуры.
Ночью столбики термометров опустятся до –20…–25 градусов, днём — до –10…–15.

Осадки прогнозируются преимущественно в западной и северной частях региона. При этом новогодняя ночь для жителей Костаная пройдёт в относительно комфортных зимних условиях.

Новогодняя ночь и 1 января

В Костанае в ночь на 1 января осадки не ожидаются.
Днём 1 января временами возможен снег и метель, усилится ветер, а температура начнёт повышаться:

  • ночью: –14…–16 градусов;
  • днём: –5…–7 градусов.

 



