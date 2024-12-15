Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель.

Ночью и утром на востоке области – туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Костанае днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ожидается температура ночью -14, днем -4 градуса.

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