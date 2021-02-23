Какой будет погода в Костанайской области и Костанае 24 февраля

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.
В Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Костанае температура 24 февраля ожидается ночью -20, днем -18 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области