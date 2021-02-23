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Какой будет погода в Костанайской области и Костанае 24 февраля

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На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. 

В Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанае температура 24 февраля ожидается ночью -20, днем -18 градусов.

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3463 - в Костанайской области

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