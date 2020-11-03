Какой будет погода в ноябре в Казахстане

О погоде в ноябре в Казахстане, рассказали синоптики Казгидромета, сообщает alau.kz.

В начале ноября в северной половине и в центре Казахстана, затем на востоке ожидаются дожди, снег и постепенное понижение температуры воздуха ночью до -3…-11 градусов, днем до -5…+3 градусов, сообщают в Казгидромете.

«Затем во второй половине первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -6…+2 градусов, днем до +3…+8 градусов, в конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5…-13 градусов, днем до 0…-8 градусов.

На западе и юго-западе страны ожидаются дожди и повышение температуры воздуха днем до +13…+22 градусов. Осадки и понижение температуры воздуха предполагается в конце первой декады ночью до -5…-10 градусов, на юго-западе до -3 градусов, днем до -3…+5 градусов. На юге и юго-востоке республики осадки ожидаются в конце первой и во второй половине декад. В первой половине первой декады воздух прогреется днем до +10…+18 градусов, в середине и конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5…+3, на юго-востоке до -10 градусов, днем до +3…+10 градусов, в горных районах Алматинской области до 0 градусов», — говорят синоптики.

А самые холодные дни в северной половине республики прогнозируются в конце второй и третьей декад, столбики термометров опустятся в ночные часы до -10…-20 градусов, на крайнем севере до -22…-27 градусов, днем до -5…-18 градусов, предсказывают синоптики. В южной половине страны значительное понижение ожидается также в третьей декаде, ночью температура воздуха понизится до -5…-12 градусов, днем до -1…+5 градусов.

«Самые теплые дни предполагаются в середине первой декады, температура воздуха будет достигать отметки +5…+12 градусов, а на юге страны в конце первой декады +12…+20 градусов.

В течение месяца ожидается частая смена теплых и морозных дней, особенно в северной половине страны.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны – выше нормы на 1 градус, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока — ниже нормы на 1 градус», — сообщают в Казгидромете.

Кроме того, синоптики отмечают, что ноябрь ожидается осадочным, лишь в юго-западной половине республики количество осадков прогнозируется меньше нормы.

«В ноябре появляется и устанавливается снежный покров. По многолетним данным, средняя дата установления снежного покрова приходится: в северных и восточных регионах — на конец первой декады и середину ноября; в центральной части Казахстана — на вторую половину ноября; на западе и юго-востоке страны — на конец ноября и первую половину декабря; на юге и юго-западе республики еще позднее — на третью декаду декабря», — говорят синоптики.

В целом, как и в прежние годы, в ноябре в Казахстане ожидаются частые осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, гололед, туман, заключают в Казгидромете.

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